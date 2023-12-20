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В областном Центре культуры, народного творчества и кино состоялось областное методическое совещание «Подведение итогов работы культурно-досуговых учреждений Липецкой области в 2023 году».

Открыла итоговое совещание И.А. Кремнева — начальник управления культуры и искусства Липецкой области, после чего с рабочими докладами выступили начальник отдела народного творчества и организационно-кадровой работы управления культуры и искусства Липецкой области С.И. Прокофьев, директор ОЦКНТ О.В. Колыбельская, а также заместитель директора по методической деятельности И.Ю. Савельева.

Делегацию работников культуры Добринского муниципального района возглавила начальник отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики Галина Михайловна Праницкая. На совещании были подведены итоги областного конкурса «АвтоCLUB 48» и областного смотра-конкурса среди методических служб культурно-досуговых учреждений Липецкой области «МЕТОДИКА — 2023».

Добринский муниципальный район стал лауреатом третьей степени в областном конкурсе «АвтоCLUB 48».