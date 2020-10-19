Добринский “Колос” в полуфинале первенства области встретится со “Львом Толстым”

Первенство Липецкой области по футболу во втором дивизионе близится к развязке. В минувшую субботу добринский “Колос” уверенно переиграл на своем поле “Стальной Лев” из Липецка со счетом 5:2. Три гола забил Олег Саталкин и два – Сергей Дронов.

Таким образом, команда заняла второе место в группе B и в полуфинале встретится с командой “Лев Толстой”, которая стала первой в группе А. Другую полуфинальную пару составили хлевенский “Факел” и чаплыгинский “Авангард”.

Матч 1/2 финала между “Колосом” и ФК “Лев Толстой” состоится уже в эту субботу, 24 октября. Игра пройдет на стадионе “Сокол” в Липецке.