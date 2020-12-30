Общество

Добринский МФЦ отпраздновал 10-летний юбилей

8 минут назад
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Добринский отдел «Мои документы» поздравили с 10-летием со дня открытия. Теплые слова в адрес его работников сказали глава администрации Добринского муниципального района Р.И. Ченцов и директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Г.А. Кукушкина.

В этот день лучшие сотрудники получили почетные грамоты и награды от администрации Липецкой области. Труд коллектива также отметили благодарностью администрации района.

-Добринский МФЦ и его сотрудники, – сказал глава муниципалитета, – являются важным связующим звеном, которое позволяет сделать власть ближе к народу.

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