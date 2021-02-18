Культура Общество

Добринский музыкант покоряет просторы YouTube

22 секунды назад
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Наш земляк покоряет просторы YouTube. У музыканта из Добринки Алексея Дедяева уже почти 11 тысяч подписчиков. А одно из последних видео на канале (кавер на песню “Летний дождь” Игоря Талькова) посмотрели без малого 47 тысяч раз.

Вот лишь некоторые из множества восторженных комментариев:

  • “Ну, это было вооще на уровне неба! Спасибо ! Тальков так не сыграл бы!”
  • “Давно не слышал такого исполнения. Нет слов…”
  • “Правда, не отпускает, слеза навернулась!”
  • “Более шикарного исполнения ранее не слышал!!!))) Очень здорово,тронуло!”

А как вам такое исполнение?

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