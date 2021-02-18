Наш земляк покоряет просторы YouTube. У музыканта из Добринки Алексея Дедяева уже почти 11 тысяч подписчиков. А одно из последних видео на канале (кавер на песню “Летний дождь” Игоря Талькова) посмотрели без малого 47 тысяч раз.

Вот лишь некоторые из множества восторженных комментариев:

“Ну, это было вооще на уровне неба! Спасибо ! Тальков так не сыграл бы!”

“Давно не слышал такого исполнения. Нет слов…”

“Правда, не отпускает, слеза навернулась!”

“Более шикарного исполнения ранее не слышал!!!))) Очень здорово,тронуло!”

А как вам такое исполнение?