Добринский народный театр стал лауреатом II степени “Театральной весны-2020”

В Липецкой области подвели итоги областного фестиваля любительских коллективов «Театральная весна-2020», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Один из брендовых фестивалей региона впервые в этом году прошел в дистанционном формате. Его участники в необычных условиях, без непосредственного участия и контакта со зрителем, смогли продемонстрировать все многообразие современного любительского театра в России, новые формы и приемы, оригинальные режиссерские ходы.

В фестивале приняли участие 27 взрослых и детских коллективов, представивших как полномасштабные спектакли, так и малые театральные формы. При подведении итогов жюри оценивало актерское мастерство участников, сценическую культуру, литературный материал, оригинальность, нестандартность мышления и синтез искусств (музыка, вокал, хореография).

В результате призовые места распределились следующим образом:

Гран-при фестиваля завоевал народный театр МБУК «Добровский межпоселенческий дом культуры» (руководитель Надежда Хавлина).

В номинации «Полномасштабные спектакли» среди взрослых театральных коллективов звание лауреата I степени завоевал народный коллектив театральная студия «Дебют» МБУК ГП г. Грязи «Культурно-досуговый центр» (руководитель Татьяна Орехова), лауреата II степени – народный театр МАУК «Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга» (руководитель Татьяна Незнамова), лауреата III степени – народный театр «ДаНТе» МАУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Данковского муниципального района (руководитель Елена Курбакова).

Номинация «Малые театральные формы»: лауреат I степени – народная агитбригада «Время» МБУК «Координационно-методический центр культуры и досуга Становлянского района», руководитель Галина Дёмина (от Липецкого отделения Союза театральных деятелей РФ), лауреаты II степени – народная агитбригада «Поиск» МАУ Лев-Толстовский межпоселенческий центр культуры и досуга» (руководитель Юрий Колесников) и театр миниатюр «Фантазия» МБУК «Кузьмино-Отвержский поселенческий Центр культуры и досуга» Липецкого муниципального района (руководитель Елена Головизина), лауреат III степени – театральный коллектив «Образ» МБУК «Боринский поселенческий центр культуры и досуга» Липецкого муниципального района (руководитель Виктория Ушакова).

Детские театральные коллективы представляли на фестивале только малые театральные формы. В этой номинации лауреатом I степени стал детский образцовый театральный коллектив «Хвилиппок» МБУ «Досуговый центр культуры» сельского поселения Яблоновский сельсовет Краснинского муниципального района (руководитель Юлиана Гатауллина), лауреат II – театральный коллектив «Экспромт» МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 г. Ельца» (руководитель Марина Лаухина), лауреат III степени – театральная студия малых форм «Серпантин» МБУК «Хмелинецкий центр культуры и досуга» Задонского муниципального района (руководитель Анатолий Зайцев).

Театральный коллектив «Феникс» МБУ «Досуговый центр культуры» сельского поселения Суходольский сельсовет Краснинского муниципального района (руководитель Татьяна Дирюгина) получил специальный диплом за лучший актерский ансамбль, народный театр МАУК «Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга» (руководитель Татьяна Незнамова) – за лучший актерский ансамбль, Сергей Томозов (детский образцовый театральный коллектив «Хвилиппок» МБУ «Досуговый центр культуры» сельского поселения Яблоновский сельсовет Краснинского муниципального района, руководитель Юлиана Гатауллина) – за лучшую мужскую роль, Наталья Пузиков (народный театр «ДаНТе» МАУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Данковского муниципального района, руководитель Елена Курбакова) – за лучшую женскую роль, Сергей Денисов (народный театр МБУК ГП г. Грязи «Культурно-досуговый центр», руководитель Алевтина Макарова) – за лучшую режиссерскую работу, народный театр «Улыбка» МБУ «Межпоселенческий координационно-методический центр г. Лебедянь, руководитель Александра Матусевич) – за лучшее раскрытие темы Великой Отечественной войны.