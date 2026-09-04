Добринский округ готовится к голосованию

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, а также депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва, в ТИК Добринского округа состоялось обучение председателей, заместителей и секретарей участковых избирательных комиссий.

Они изучили работу УИК со списками избирателей; провели практическое занятие по работе с ними.

Обучение подготовили и провели председатель теризбиркома Ольга Нархова и системный администратор ТИК Светлана Панова.