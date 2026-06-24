Добринский округ – территория комфорта

Очередная стратегическая сессия по блоку «Комфортная жизнь» прошла на базе лицея №1 п. Добринка. В этот раз в ней принимали участие работники структурных подразделений администрации Добринского округа, в том числе управления финансов, Центра компетенций, отделов ГО и ЧС и мобилизационной подготовки, ЗАГС, библиотеки и другие.

Одними из спикеров стратсессии выступили заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и депутат Липецкого облсовета Геннадий Крутских.

Участников стратегической сессии поделили на равные команды, члены которых выбрали своего лидера.

Собравшимся показали видеопрезентацию о том, какие изменения прошли в Липецкой области в 2025 году. В ней говорилось о благоустройстве общественных территорий, строительстве новых и капитальном ремонте старых школ и детских садов, об изменениях в дорожной инфраструктуре региона.

Олег Малыхин в своём выступлении рассказал о результатах работы администрации нашего округа за последние пять лет в сферах экономики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и многих других.

Депутат облсовета Геннадий Крутских рассказал о штабе общественной поддержки и формировании «Народной программы», в которой были определены 4 ключевых вектора: «Забота» (улучшение качества жизни людей, повышение доступности медицинской помощи); «Образование» (развитие системы образования и поддержка одарённых детей); «Возможности» (развитие системы занятости населения, поддержка молодёжи и волонтёрских движений); «Комфортная жизнь» (благоустройство территорий, развитие инфраструктуры и дорожного хозяйства).

Спикеры напомнили, что подобные стратегические сессии проходят сейчас по всей Липецкой области, где жители формируют свои предложения в «Народную программу», и предложили командам поговорить именно о блоке «Комфортная жизнь».

Команды должны были выдвинуть не менее трёх инициатив и защитить их перед аудиторией. Все поступившие инициативы будут приняты в общую региональную программу для реализации.

Среди прозвучавших инициатив – ремонт дорожной сети, вопросы освещения территории, благоустройство общественных пространств и многое другое.

Выслушав поступившие предложения, Олег Малыхин отметил, что благодаря таким стратегическим сессиям у окружной власти появляется возможность услышать жителей и их конкретные чаяния, чтобы затем решить их точечно.