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В областном краеведческом музее презентовали сборник исследовательских работ, посвященных природе нашего края. Выход книги в свет приурочен к 300-летию Российской академии наук.

Открыла сборник серия «Экологическое краеведение», где опубликованы результаты исследования природных территорий нашего региона, сведения о редких животных и растениях, в том числе занесенных в Красную книгу Липецкой области.

Автор одной из статей сборника — наша землячка Наталия Игнатова. Она собрала и обобщила новые данные о редких видах растений Добринского района.

Практический интерес в сборнике представляют сведения о территориях, играющих особую роль в сохранении редких видов.

В первом выпуске опубликован подробный обзор природоохранной значимости Добринского, Грязинского, Задонского, Краснинского и Усманского районов.