В минувший вторник Добринский район стал главной площадкой совместных межрегиональных тактико-специальных учений специалистов государственных ветеринарных служб Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Орловской и Воронежской областей.

Главный вопрос — отработка механизма межведомственного взаимодействия различных служб при возникновении условного очага африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства. Основная задача — это недопущение распространения заболевания на территории соседних субъектов Российской Федерации. А, как известно, Добринский район находится на стыке Тамбовской и Воронежской областей.

Ветеринарных врачей, специалистов Россельхознадзора и представителей других учреждений поприветствовали заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев, начальники областных управлений сельского хозяйства и ветеринарии Олег Долгих и Александр Голенских, глава Добринского района Александр Пасынков. В большом зале администрации Добринского района состоялось заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Африканская чума свиней, — сказал И.А. Кремнев, — опасное вирусное заболевание, которое может стать причиной скорой смерти всего поголовья свиней. Изначально болезнь поражала диких кабанов, но впоследствии вирус стал распространяться и на домашних свиней. Для человека АЧС не представляет опасности, но несет большой экономический вред свиноводческим комплексам и личным подсобным хозяйствам наших жителей.

По словам А.Н. Пасынкова, на территории Добринского района находятся крупные свинокомплексы группы компаний «Отрада». Поэтому лучше подстраховаться и отработать еще раз условную угрозу, чем впоследствии получить серьезный удар по экономике района. В ходе заседания до руководителей экстренных служб нашего района довели вводные согласно плану учений.

Основная и самая зрелищная часть межрегиональных учений прошла на базе станции по борьбе с болезнями животных.

По легенде учений, днем ранее на ветстанцию поступило сообщение о падеже свиньи в личном подсобном хозяйстве жителя п. Добринка. Для выяснения ситуации на указанный адрес выехали сотрудники этой организации. Был составлен акт первичного осмотра животных, отобран патологический материал от павшего животного, а от живых — кровь для лабораторного исследования. По его результатам был «подтвержден» диагноз: африканская чума свиней.

В ходе учений отработали широкий спектр мероприятий, проводимых при обнаружении очага АЧС. Для собравшихся были продемонстрированы действия ветработников по отбору патологических проб, обработке помещений, автотранспорта, сжиганию туш животных, работе с их владельцем.

Проведенные учения показали достаточный уровень практической и теоретической подготовки государственных ветеринарных специалистов, материально-технической оснащенности службы, а также межведомственного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти при угрозе заноса, возникновения очагов особо опасных болезней животных, предотвращения распространения и их ликвидации.

Завершением масштабного мероприятия стало возложение гостями цветов на площади Воинской славы в Добринке, так как 22 июня мы отмечаем трагическую дату — день начала Великой Отечественной войны, унесшей миллионы жизней наших соотечественников.