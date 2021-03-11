На 10 марта 2021 года ПАО «Добринский сахарный завод» переработало 23,7 тыс. куб. метров сахарного сиропа.

К работе компания приступила 10 февраля. За месяц из сиропа выработано 30,4 тысячи тонн сахара. Всего за сезон 2020-2021 гг. «Добринским сахарным заводом» было выведено на хранение более 60 тыс. куб. метров сахарного сиропа. Завершить ее переработку на предприятии планируют к середине апреля.

Напомним, за сезон 2020-2021 шестью сахарными заводами Липецкой области произведено 897 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы.

«Свеклосахарная отрасль региона полностью обеспечивает себя сахаром, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Излишки сладкой продукции вывозятся за пределы области, в том числе поставляются на экспорт».