Добринский сахарный завод планирует завершить сезон переработки до нового года

Добринский сахарный завод в нынешнем сезоне планирует переработать 1 млн 100 тыс тонн сахарной свеклы (в прошлом сезоне более 1 млн 700 тыс тонн). Завершить сезон переработки намерены до конца текущего календарного года.

– Мы запустили производство 8 сентября, сейчас идет настройка завода, поэтому на плановую производительность пока не вышли, – поделился с редакцией “Добринских вестей” генеральный директор предприятия Владимир Арустамов. – Сейчас перерабатываем порядка 7 тысяч тонн в сутки. За высокой производительностью не гонимся, в этом сезоне рекордов не будет. Планируем перерабатывать где-то 9-10 тысяч тонн в сутки. Мы только сегодня вышли на производство кондиционного сахара, который уже можно отгружать клиентам.

По словам Владимира Ромеовича, особенность этого сезона в том, что очень высокая дигестия (процентное содержание сахара в корнеплодах и не очень высокая урожайность. Это требует определенных технологических настроек, чтобы максимально эффективно использовать производственные мощности и получать высокое качество продукта.

Нынешний сезон будет короче, чем обычно. Тому есть несколько причин.

Во-первых, это связано с уменьшением посевных площадей, которое произошло из-за низких цен на сахар и, соответственно, на сахарную свеклу в прошлом сезоне. К примеру, если в прошлом году в Добринском районе свеклой засеивали почти 29 тысяч гектаров, то в нынешнем 16.

Также на снижение производительности завода повлияла невысокая урожайность в этом сезоне.

Сейчас урожайность, которую показывают хозяйства, – порядка 300 центнеров с гектара в зачетном весе, что в общем-то не так много. В предыдущие годы было 370-390, а иногда и выше четырехсот.