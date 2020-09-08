Добринский сахарный завод поручится за кредит краснодарской агрофирмы

ПАО «Добринский сахарный завод» выступит поручителем ООО «Успенский Агропромсоюз» по договору об открытии кредитной линии в АО «Россельхозбанк» на 50 млн рублей. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет lipetsknews.ru.

Акционеры единогласно проголосовали за одобрение крупной сделки на общем собрании.

«Успенский Агропромсоюз» расположен в Краснодарском крае. Как и Добринский сахзавод входит во французский холдинг Sucden. Между агрофирмой и банком в мае был заключен договор об открытии кредитной линии на 50 млн рублей. Срок возврата – 17 мая 2021 год. Займ должен быть использован для хозяйственных нужд предприятия, которые прописаны в специальном постановлении правительства. Если краснодарская агрофирма не справится с обязательствами перед банком, то это бремя возврата денежных средств ляжет на липецкий сахзавод.