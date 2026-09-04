Добринский сахарный завод приступил к переработке свёклы

На этой неделе к Лебедянскому и Грязинскому заводам, которые перерабатывают сахарную свёклу нового урожая с конца августа, присоединился Добринский сахарный завод. На утро 4 сентября тремя заводами Липецкой области переработано более 166 тысяч тонн свёклы. Произведено 17 тысяч тонн сахара.

Всего в регионе расположены шесть сахарных заводов. Завод в Ельце планирует приступить к переработке сладких корнеплодов на следующей неделе. Ещё два завода запустятся до конца сентября, сообщила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Тем временем аграрии уже собрали 170 тысяч тонн свёклы при средней урожайности 425 центнеров с гектара. Пока уборка идёт в девяти округах.

«Агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов экономики Липецкой области. Важно, чтобы аграрии имели доступ к передовым решениям, которые повышают эффективность и снижают потери. Хорошие урожаи и стабильная работа перерабатывающих заводов — результат совместных усилий производителей и власти», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.