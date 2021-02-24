10 февраля 2021 года на ПАО «Добринский сахарный завод» началась переработка сахарного сиропа.

Всего за сезон 2020-2021 гг. его было выведено на хранение более 60 тыс. куб. м.

На 24 февраля уже переработано 11,5 тыс. куб. м. До середины апреля текущего года «Добринский сахарный завод» планирует выработать из сиропа 42 тыс. тонн сахара.

За сезон 2020-2021 гг. «Добринский сахарный завод» из сахарной свёклы выработал 255 тыс. тонн сахара. Всего в регионе 6 сахарных заводов произвели 897 тыс. тонн.

«По производству сахара липецкие аграрии – одни из лучших в стране, – подчеркивает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – По итогам прошлого года по этому показателю регион занял 2 место в России. У нас самый большой в стране выход сахара из сахарной свеклы и самая лучшая сахаристость».