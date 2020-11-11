Добринский сахзавод снова помог районной больнице

17,5 тысяч одноразовых перчаток (а это месячная норма на всю больницу) помогло закупить Добринской центральной районной больнице подразделение SUCDEN «Добринский сахарный завод».

По словам главного врача районной больницы Лилии Самошиной, крупное перерабатывающее предприятие выделило на эти цели без малого 400 тысяч рублей. Деньги были направлены в рамках помощи медикам для борьбы с COVID-19.

Это не первая подобная помощь от сахзавода добринским медработникам. Еще в апреле, в самый разгар первой волны пандемии, Добринский сахарный завод также помог районной больнице закупить одноразовые перчатки на сумму 532 тысяч рублей.