Учащийся 9 класса МБОУ «Лицей №1» Кирилл Фролов вновь принял участие в Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени И.С. Шмелёва «Лето Господне».

По итогам заочного этапа он был отобран в число двенадцати финалистов за рассказ «Беглый батюшка». Очный этап проходил в Москве в Белом зале храма Христа Спасителя 30 апреля. Конкурсантам были предложены четыре темы. Кирилл выбрал первую: «Память о Великой Победе в моей семье».

Трёхчасовую творческую работу Кирилл посвятил своему прадеду Логинову Алексею Фёдоровичу, участнику Сталинградской битвы. Он не застал его в живых. Но из рассказов матери, бабушки узнал всю военную биографию легендарного деда.

Жюри высоко оценило работу нашего земляка. По итогам двух этапов он набрал наибольшее количество баллов и стал победителем. Кирилл награжден Дипломом 1 степени и ценными подарками. Хочется пожелать ему творческих успехов на литературном поприще.