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Преподаватели ОБЖ сдавали нормативы, показывали строевую, тактическую и огневую подготовку.

На базе военного комиссариата Добринского района прошли сборовые мероприятия с преподавателями-организаторами ОБЖ всех школ муниципалитета.

По словам военного комиссара района Сергея Копцева, подобные мероприятия проводятся для более качественного проведения ежегодных пятидневных сборов со школьниками. Они по традиции проходят в конце учебного года.

Сначала учителя изучали документы по подготовке граждан к военной службе. Отдельно занимались изучением строевой, огневой, тактической подготовки, общевоинских уставов. Каждый из педагогов сдавал нормативы по физподготовке, разборке-сборке автомата, правильному использованию общевойскового защитного костюма.

С.Н. Копцев отметил, что все преподаватели ОБЖ в ходе сборов показали хорошие результаты не только по теоретической части, но и в плане физической подготовки.

Общая оценка школьных военруков — «хорошо».