Добринское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит дистанционный прием граждан с 27 по 31 июля

Во исполнение Поручения Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, в рамках работы общественной приемной Добринского местного отделения Партии, в дистанционном формате в период с 27 июля по 31 июля 2020 года, проводится прием граждан при участии представителей органов исполнительной власти, депутатов всех уровней по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания и консультациям граждан, столкнувшимся с нарушением своих прав при возврате денежных средств за туристические путевки, путевки в детские лагеря и санатории.

Телефон для справок: 8 (47462) 2-16-56.