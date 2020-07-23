Общество

Добринское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит дистанционный прием граждан с 27 по 31 июля

3 часа назад
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Во исполнение Поручения Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, в рамках работы общественной приемной  Добринского местного отделения Партии, в дистанционном формате в период с 27 июля по 31 июля 2020 года, проводится прием граждан при участии представителей органов исполнительной власти, депутатов всех уровней по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания и консультациям граждан, столкнувшимся с нарушением своих прав при возврате денежных средств за туристические путевки, путевки в детские лагеря и санатории.

Телефон для справок: 8 (47462)  2-16-56.

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