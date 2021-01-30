Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» подвела итоги работы детских пресс-центров отрядов ЮИД в 2020 году. В числе тринадцати лучших юнкоров России на страницах газеты названо имя юного инспектора дорожного движения из Добринского района Якова Годовикова.

Яков ученик седьмого класса добринской школы №2, на протяжении пяти последних лет принимает активное участие в различных областных акциях, флешмобах, конкурсах по безопасности дорожного движения, в рейдовых мероприятиях, проводимых сотрудниками Госавтоинспекции совместно со школьниками. Яков Годовиков редактор по контенту пресс-центра ЮИД Липецкой области, был избран командиром школьного отряда ЮИД «Дружные юидовцы».

Юный добринец освещает профилактические мероприятия по дорожной тематике в социальных сетях, местной печати, во всероссийском издании «Добрая Дорога Детства». Кроме того, Яков занимается и ведением школьной газеты «Ветер NEWS», ежемесячно публикующей профильные материалы.

К поздравлениям федеральной газеты присоединяется и областная Госавтоинспекция. Совместно они желают активному юному корреспонденту Якову Годовикову дальнейших творческих успехов в деле противостояния нарушениям ПДД, а значит и в благородной борьбе за сохранение жизней и здоровья юных участников дорожного движения.

Стоит добавить, что в прошлом году в числе лучших юных корреспондентов нашей страны был и другой представитель липецкого региона, лебедянец Андрей Бессонов. Сотрудничество липецкой молодежи и школьников с профильным российским изданием, работа пресс-центра ЮИД Липецкой области неоднократно вызывали похвалы редакционного коллектива, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.