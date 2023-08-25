Общество

Добринском районе проходит профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!»

4 минуты назад

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В период с 21 августа по 24 сентября 2023 года на территории Добринского района проводится профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!», направленное на предотвращение детского дорожного транспортного травматизма, обеспечение безопасности детей в новом учебном году, а также воспитание навыков безопасного поведения на дороге.

В указанный период времени сотрудниками Госавтоинспекции особое внимание будет уделено безопасному нахождению детей и подростков на дорогах, проведению профилактических бесед и мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, в том числе на профилактику правонарушений с участием несовершеннолетних водителей мототранспортных средств, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, пассажиров и пешеходов.

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