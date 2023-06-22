Общество

Добринскому району нужны рабочие специальности

1 час назад
Автор Роман Панов

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Очередная встреча крупных работодателей и представителей центра занятости населения прошла в администрации Добринского района. Стало доброй традицией проводить такие мероприятия в формате делового завтрака, когда идет непринужденный диалог между руководителями крупных предприятий района, заинтересованных в поиске нужных специалистов, и службы занятости населения, которая помогает им в поиске квалифицированных кадров.

В этот раз на HR-завтрак пригласили представителей ООО «Добрыня», ООО «Гелиос», ООО «ЗРМК Добринский», ООО «Добринская швейная фабрика», АО «Добринка», филиала ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» в п. Добринка.
От администрации района в мероприятии участвовали заместители руководителя муниципалитета Олег Малыхин и Галина Демидова, курирующие социальную сферу и экономику.

На повестке было решение вопроса о дисбалансе на рынке труда между нетрудоустроенными гражданами, их квалификацией и существующей потребностью работодателей. В ходе встречи работодатели были проинформированы о сервисе «Кадры региона», о модернизации ЦЗН, услугах и сервисах будущего кадрового центра.

По итогам HR-завтрака решили проводить совместные профориентационные мероприятия для школьников: экскурсии, встречи с представителями организаций. Работодателям посоветовали активнее участвовать в программах государственной поддержки с целью трудоустройства молодежи. В планах — проведение открытых отборов, ярмарок вакансий рабочих мест.

Был дополнен список на переобучение от центра занятости населения по заявленным востребованным профессиям, так как запрос на них сейчас стоит особенно остро.

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