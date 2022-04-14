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Прокурор Лев-Толстовского района инициировал процедуру контроля за расходами муниципальной служащей

В рамках надзора за соблюдением антикоррупционого законодательства прокуратура Лев-Толстовского района Липецкой области выявила факт недекларирования сведений о расходах старшим специалистом 1 разряда администрации одного из сельских поселений по приобретению 1/2 доли жилого помещения площадью 51,1 кв.м. в Московской области.

В этой связи прокурор инициировал процедуру контроля за расходами муниципального служащего, по результатам которой муниципальная служащая привлечена к дисциплинарной ответственности.