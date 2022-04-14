Эксперты Липецкого отделения Банка России и Регионального центра финансовой грамотности сегодня посетили Добринку.

В этот день в рамках сельского фестиваля «Экспедиция финансовой грамотности» здесь работали сразу шесть активных площадок: в районном Доме культуры, в лицее №1, начальной школе и корпусе групп дошкольного образования. На каждой из них обсуждались актуальные финансовые вопросы, полезные как взрослому населению, так и подрастающему поколению.

В ДК основное внимание лекторов было уделено финансовым мошенничествам, которые сегодня остаются одной из болезненных тем в области финансовой грамотности. Мошенники подстраиваются под актуальную повестку и находят всё новые формы выманивания денег у граждан. Участники площадки отметили для себя новые виды финансового мошенничества, а заодно узнали, какие действия необходимо предпринимать, чтобы не попасться «на крючок» и не потерять свои деньги.

В лицее спикеры семинара рассказали старшеклассникам про основы финансовой культуры, поделились с ними навыками в обеспечени личной финансовой безопасности и ее взаимосвязи с финансовой безопасностью государства.

Педагогам района стали доступны практические рекомендации по организации занятий, использованию интерактивных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов на занятиях по финансовой грамотности.

Младшие школьники отвечали на увлекательные вопросы, выполняли задания и разгадывали ребусы по финансовой тематике.

В детском саду специалисты Регионального центра финансовой грамотности провели с дошколятами интересную ДОЛ-игру.