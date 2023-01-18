В администрации Добринского района прошла торжественная церемония вручения благодарственных писем Липецкого областного Совета депутатов, а также грамот муниципального уровня и памятных подарков ряду активистов, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для наших земляков, участвующих в специальной военной операции.

Благодарственным письмом от областного парламента за активную гражданскую позицию, оказание всесторонней помощи Вооруженным силам Российской Федерации, а также подарком наградили Ольгу Кабанову, Владимира Смольянинова и Алексея Атискова.

Эти люди занимаются сбором и формированием гуманитарных грузов для наших солдат, находящихся в зоне СВО.

Ольга Алексеевна как никто другой знает, что нашим ребятам на фронте нужна всесторонняя поддержка. В прошлом году у нее при выполнении задания в зоне специальной военной операции погиб сын Сергей. Сейчас О.А. Кабанова всячески старается помочь нашим бойцам, привлекая к этому жителей всего нашего района.

Благодарности администрации Добринского района и памятные подарки были вручены водителям Александру Игнатьеву и Александру Юшкову, а также исполнительному секретарю местного отделения «Единой России» Александру Полунину, которые уже не раз совершали командировки с гуманитарной помощью в зону проведения СВО и доставляли необходимый груз непосредственно до наших земляков.

— Благодаря вам, единству жителей всего Добринского района, — сказал на церемонии награждения руководитель муниципалитета Александр Пасынков, — которые всемерно поддерживают наших ребят на передовой, можно не сомневаться, что поставленные руководством страны цели будут достигнуты.