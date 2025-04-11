Добринцев приглашают на ярмарку

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Администрация Добринского муниципального района проводит универсальную разовую ярмарку в четверг, 17 апреля, на ул. Октябрьской в п. Добринка.

Время работы ярмарки с 8.00 до 14.00 часов.

В ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

В ассортименте будут представлены мясопродукты, молочная, бакалейная продукция, фрукты, зерно фуражное и многое другое.

Организатором ярмарки является Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями — Министерство сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», администрация Добринского муниципального района.

Заявки на заключение договоров для участия в универсальных ярмарках принимаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1 и телефонам: 8 (4742) 27-01-46, 27-01-43,

8 (47462) 2-15-84; 2-39-40.