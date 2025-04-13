Добринцев приглашают на ярмарку трудоустройства

18 апреля, с 10.00 до 14.00 часов, в Липецкой области вот уже в третий раз будет проводиться Всероссийская ярмарка трудоустройства. В Добринке она откроется по адресу: ул. Ленинская, д. 4 (здание Дома культуры). Это масштабное событие для тех, кто ищет работу мечты, хочет развиваться или сменить профессию.

Вот и в этот раз, обещают сотрудники Центра занятости, вас ждет более 10 000 вакансий от 127 ведущих компаний области с зарплатой от 50 000 рублей и выше; бесплатная профориентация и консультация экспертов; возможность узнать о современных профессиях и карьерных трендах.

«Ярмарка вакансий для нас не разовая история. Мы проводим их в регионе регулярно. И наша принципиальная позиция – помогать с подбором кадров в первую очередь работодателям, которые предлагают высокую белую зарплату», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.