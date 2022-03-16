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Администрация Добринского муниципального района проводит специализированную разовую ярмарку в среду, 23 марта на ул. Октябрьской п. Добринка.

Время работы ярмарки с 8.00 до 14.00 часов.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

В ассортименте будут представлены мясопродукты, молочная, бакалейная продукция, овощи, фрукты и другое.

Организатором ярмарки и ответственным исполнителем является администрация Добринского муниципального района.

Заявки для участия на универсальной ярмарке принимаются по телефонам: 8 (47462) 2-15-46 и 8 (47462) 2-15-84.

Вниманию участников универсальных ярмарок! На период действия режима повышенной готовности и в рамках комплекса превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области на ярмарках продавцам в обязательном порядке осуществлять торговую деятельность при наличии перчаток, масок, дезинфицирующих средств.