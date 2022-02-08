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В субботу, 12-го февраля, любители спорта Добринского района смогу присоединиться к традиционной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие будет проведено в парке Молодёжи поселка Добринка.

Программа соревнований:

10:00 — 10:40 — сбор участников для регистрации.

11:00 — церемония открытия.

11:10 — старт на дистанцию 1 км – девушки, женщины

12:00 — старт на дистанцию 2 км — юноши, мужчины

Стиль — свободный.

Участники, занявшие призовые места, получат в награду почетные грамоты и медали отдела культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации Добринского муниципального района.

ВАЖНО: участникам, не достигшим возраста 18 лет, необходимо предоставить справку от врача о допуске к соревнованиям, лицам старше 18 лет — справку или расписку об ответственности за свое здоровье.