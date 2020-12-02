Добринцы активно вакцинировались от гриппа прямо в центре поселка

В минувший четверг передвижной мобильный комплекс Добринской центральной районной больницы на три часа обосновался на главной площади поселка. В этот день добринские медики присоединились к областной акции «На прививку становись!».

— Даже в конце ноября, — рассказывает заведующая отделением медицинской профилактики ГУЗ «Добринская ЦРБ» Татьяна Стефанова, — прививку делать еще не поздно. К тому же если в течение 2-3 последних недель у человека нет признаков ОРВИ, прививку можно делать. Сегодня мы бесплатно вакцинируем от гриппа российским препаратом «Совигрипп». Добринцы всегда активно прививаются от гриппа.

Перед тем как сделать прививку каждому обратившемуся тут же проводят медицинский осмотр, что является допуском к прививке. Этим занимается врач-терапевт Елена Вострикова. Она определяет наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации. Посетителям мобильного комплекса измеряется температура тела, они заполняют бланк о добровольном согласии на вакцинацию. И только после этого медсестра прививочного кабинета Наталья Дворковая делает прививку.

— Основная цель вакцинации, — продолжает разговор собеседница, — это уменьшение риска возникновения осложнений после гриппа и снижение числа заболевших, а также количества летальных исходов в результате заболевания.

Как позже сообщили в добринской центральной районной больнице, к областной акции «На прививку становись!» в этот день присоединились 37 человек.

С начала проведения массовой вакцинации с сентября привито от гриппа 15867 жителей Добринского района.

Из этого числа 12662 — взрослые и 3205 детей (381 ребенок в возрасте от 6 месяцев до 3 лет). 1192 человека привиты за счет средств работодателей.