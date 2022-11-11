— Кровь — это основа нашей жизни, — утверждает специалист своего дела, доктор анестезиолог-реаниматолог-трансфузиолог Андрей Евгеньевич ВАСИЛЬЕВ, заведующий реанимационным отделением хирургического центра, — люди с одной почкой могут жить, с одним лёгким, а вот без крови — нет.

Сам доктор тоже имеет звание «Почётный донор», трудится в медицине с 1999-го, анестезиологом-реаниматологом — с 2002-го.

— Донором стал ещё в студенческие годы, но постоянно сдаю кровь тоже с 2002-го, сдавал более 60 раз. В нашем центре многие доктора, медсёстры и санитарки тоже почётные доноры (звание даётся за 40 раз сдачи). Это хирурги Фёдор Иванович Чернышов, Николай Константинович Ямщиков, медсестра Валентина Глотова, дезинфектор Валентина Долматова, раздатчица Наталья Кутузова, санитарка Валентина Дроздова… Все они делятся своей собственной кровью, чтобы спасти людям жизнь.

В это время в реанимацию заглянул хирург Чернышов. Поинтересовалась у него, сколько раз доктор становился участником высокой миссии.

— Более 100 (!) кровосдач имею, — сказал Фёдор Иванович, — другими словами, около 50 килограммов сдал. Со студенческой скамьи ещё начал.

— Добринцы сдают только кровь — 480 миллилитров, плазму у нас не берут, — продолжает объяснять А.Е. Васильев, — это в принципе немалая кровопотеря, она требует после себя до следующей сдачи не менее 60 дней промежутка. Если кто придёт раньше, у него её не возьмут: программа не пропустит. Кстати, не допустит она и наркоманов с ВИЧ-инфицированными: они сразу попадают в программу «антидонор». Сдать кровь в нашем регионе могут лишь прописанные здесь же.

За участие в Дне донора по закону полагается два дня отдыха и денежная компенсация — сейчас 629 рублей 65 копеек. Их выдают сразу же.

Работодатели не имеют права препятствовать своим работникам, если те изъявили желание стать донорами.

— И деньги даются не за кровь, чтоб всем было понятно, — говорит Васильев, — а на питание. В такой день утром советую хорошо позавтракать. Например, можно (и нужно) съесть яйцо, выпить сладкого чаю. После сдачи надо отдохнуть.

— Насколько полезно сдавать кровь? — спросила у врача-анестезиолога.

— Доноры статистически живут дольше, чем недоноры. Людям, склонным к гипертонии, рекомендовано сдавать, поскольку их кровь сгущается, и кровопускания пойдут им на пользу. Перед самим процессом всех желающих обследуют.

Здесь морозится необходимый запас плазмы.

Андрей Евгеньевич показывает хранящиеся запасы крови и плазмы хирургического центра в специальных медицинских холодильниках (у них градус заморозки отличается от обычных). Наши доктора знают, что этого хватит, даже если поступит человек с огромной кровопотерей. Только скорая должна сразу же отправиться на Липецкую станцию переливания крови, чтобы привезти новую партию для восполнения запасов и спасения других пациентов. Вливают её в реанимации под присмотром врача-трансфузиолога. Например, на днях сюда поступила пациентка с гемоглобином 40, сейчас она уже выздоравливает, его женщине подняли до 90 единиц…

Почётный донор Валентина Дроздова 88 раз сдавала кровь для спасения жизни других людей. Её две взрослые дочери тоже стали донорами.

В хирургии с 1994-го трудится санитаркой Валентина Петровна Дроздова — почётный донор России, 88 раз сдавшая кровь. Она многодетная мама, родившая пятерых детей, две её взрослые дочери тоже по примеру мамы стали донорами, только в этом деле им далеко до родительницы (по 3-4 раза пока участвовали в Дне донора).

— Первый раз мне в 1995-м довелось благое дело сделать, — вспоминает Валентина, — тогда в хирургию поступили после ДТП ребята-мотоциклисты, столкнувшиеся с ЗИЛом. Хирург Михаил Алексеевич Матыцин обратился к нам с просьбой: срочно нужна вторая группа с положительным резусом. Я, разумеется, откликнулась. В то время кровь сдавали здесь же, это сейчас из Липецка, со станции переливания, специалисты приезжают. Не раз в роддом сдавала для рожениц, потерявших много крови. Ранее случалось, что даже домой звонили и вызывали на помощь. Я всегда на кровосдачу соглашаюсь. Так здорово видеть людей, которые отсюда уходят своими ногами, а привезли их до того в больницу на носилках. Это самая большая радость всех доноров — подарить людям жизнь!

В ТЕМУ

22 ноября Липецкая станция переливания крови проводит День донора в поликлинике п. Добринка по ул. Корнева,

6 декабря — в д. Ольговке по ул. Макаренкова, д. 3.

Регистрация доноров — с 10 до 13 часов.

Донорам предоставляется денежная компенсация (629 рублей 65 копеек) и два дня отдыха.

ЦИФРА

За 10 месяцев 2022 года Липецкая станция переливания крови заготовила 28 тонн крови и 11 тонн плазмы. В этом благом деле участвовали и доноры из Добринского района.