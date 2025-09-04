Добринцы отметили 97-ю годовщину со дня образования района

Праздник начался с открытия Доски почета. Среди удостоенных такой чести – лучшие работники организаций и предприятий, трудовые коллективы и представители молодежи.

ДОБРИНКА И СУНЖА ТЕПЕРЬ ПОБРАТИМЫ

Перед стартом официальных мероприятий ко Дню района руководитель муниципалитета Александр Пасынков провел рабочую встречу с делегацией Сунженского района Республики Ингушетия, который в настоящее время возглавляет Иса Татиев.

Глава Добринского района Александр Пасынков и его коллега из Сунженского района Республики Ингушетии Иса Татиев подписали соглашение об установлении побратимских и партнерских отношений.

Во время диалога Александр Николаевич отметил, что наши территории вот уже 33 года связывают прочные, дружественные отношения.

Уроженец Республики Ингушетия Суламбек Осканов, который руководил Липецким авиацентром, 7 февраля 1992 года совершил героический подвиг в небе над станцией Хворостянка. Ценой своей жизни он увел самолет от крупного населенного пункта, не допустив гибели большого количества мирных жителей. Самолет упал на окраине деревни Казельки.

Суламбек Сусаркулович был посмертно удостоен самого высокого звания — Героя России. На месте гибели летчика чуть позже появился памятник, недавно он был капитально отремонтирован.

С тех пор родные и близкие С.С. Осканова, его коллеги ежегодно приезжают в Добринский район на место гибели своего знаменитого земляка. А Хворостянская школа носит имя Героя.

— Со своей стороны, — прокомментировал это важное событие А.Н. Пасынков, — мы понимаем значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога, взаимопонимания и дружбы.

Это соглашение создает условия для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмена опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей наших территорий. Мы будем взаимодействовать в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной, экономической и других областях.

После подписания соглашения гости обменялись памятными подарками.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

По давней традиции в рамках праздника А.Н. Пасынков, председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов и министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова открыли обновленную Доску почета «Лучшие люди Добринского района». Перед началом торжества всех собравшихся развлекали музыканты из Липецкой и Воронежской консерваторий, которые исполняли соло на скрипке и саксофоне.

— Это мероприятие, — сказал А.Н. Пасынков, — стало доброй традицией в нашем районе. Ежегодно мы чествуем людей труда, прославивших родной край, внесших весомый вклад в его развитие и процветание и заслуживших почетное право быть лучшими в 2025 году.

В своем выступлении Екатерина Маркова назвала Добринский район лидером в сельском хозяйстве Липецкой области, который год от года добивается высоких показателей во всех сферах. И в основе этого лежит профессионализм и богатейший опыт сельских тружеников.

Теперь страница в летописи Добринского района пополнилась новыми именами людей, достигших высоких результатов в разных сферах: сельском хозяйстве, производстве, медицине, образовании, культуре, спорте. На Доску почета занесены лучшие работники, представители молодого поколения и трудовые коллективы.

СЫТНЫЕ РЯДЫ БЫЛИ ИЗОБИЛЬНЫМИ

После открытия Доски почета делегация руководителей посетила хлебосольные ряды, которые развернули практически все поселения нашего района. Каждое подворье буквально изобиловало различными яствами. Выпечка, прохладительные напитки, различные русские национальные блюда — все это предлагали отведать гостям радушные хозяева «вкусных» палаток.

Во время обхода сытных рядов гостей праздника хлебосольные хозяева наперебой угощали различными яствами.

Добринский край — хлеборобный, поэтому всех гостей по традиции встречали русским караваем.

Наш край еще дал стране немало талантливых людей. И сегодняшнее молодое поколение продолжает традиции своих предков. Гости посмотрели выставку картин под открытым небом, которые написали воспитанники Добринской школы искусств имени Н.А. Обуховой, побывали на тематических площадках, где были представлены различные направления декоративно-прикладного творчества, пообщались с активистами «Движения первых».

Театрализованное представление «Воспевая край родимый…», проходившее на главной площади поселка, украсили девушки в народных костюмах с колосьями хлеба в руках.

ПОЧТИ СОРОК НАГРАЖДЕННЫХ

«Воспевая край родимый…» — так называлось главное театрализованное представление, которое подготовили добринские работники культуры к 97-летию района. В нем рассказывалось об истории нашего края с момента его образования до настоящих дней.

Председателю Липецкого регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Ольге Кабановой вручили знак отличия «За заслуги перед Добринским районом».

Добринский район на протяжении многих лет своей истории хорошо известен в Липецкой области и далеко за ее пределами своими победами и достижениями, является одним из ведущих районов региона по многим показателям. Здесь трудятся замечательные люди, которые растят хлеб, возделывают сады, строят дома и дороги, воспитывают детей, словом, делают все то, из чего складываются настоящее и будущее страны. Почти 40 жителей нашего района получили заслуженные награды: почетные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова, областного Совета депутатов, награды районного уровня.

ОГНЕННОЕ ШОУ И ЖИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСЕН

После официальной части праздника добринцев и гостей района ждала большая концертная программа.

Для зрителей выступали саксофонисты, скрипачи, творческие коллективы Добринского района. Изюминкой праздника стало выступление грязинской кавер-группы «Омега», которая исполнила известные современные песни.

«Зажигательной» частью праздника стало огненное шоу, вызвавшее бурю откликов у собравшихся, а также праздничная дискотека.