Добринцы отметили День физкультурника на спортивных площадках

В Добринском районе состоялся большой спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, который традиционно отмечается во вторую субботу августа. В этот день поздравления принимают профессиональные спортсмены и любители, болельщики и ветераны спорта, тренеры-общественники.

В рамках празднования Дня физкультурника в Добринке, как и по всему району, прошли соревнования по различным видам спорта. В райцентре, на стадионе «Колос», в торжественной обстановке глава района Александр Пасынков вручил благодарности за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физкультуры и спорта в Добринском районе учителю физкультуры школы №2 п. Добринка Дмитрию Зенкину, педагогу дополнительного образования Николаю Лихачеву, активному участнику и победителю муниципальных спартакиад трудящихся по плаванию Дмитрию Самошину, активному участнику всех районных спортивных соревнований Владимиру Чижову.

После торжественного открытия всех болельщиков ждала насыщенная спортивная программа. На стадионе «Колос» футболисты разыграли кубок Добринского района. За аналогичную награду на спортивные площадки вышли волейболисты и стритболисты.

В бассейне «Жемчужина» прошли соревнования по плаванию, а в районном тире — по стрельбе.

Стоит отдать должное всем спортсменам, которые боролись за победу под открытым небом. Даже несмотря на внезапно начавшийся сильный дождь, они, как положено, доиграли свои поединки. Кстати, ветераны футбола выиграли у своих соперников со счетом 2:1.

Все участники, которые вышли в этот день на спортивные площадки, получили кубки, медали и почетные грамоты администрации Добринского района.