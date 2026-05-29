Добринцы отметили День славянской письменности и культуры

В минувшую пятницу в центре Добринки прошли торжества в честь Дня славянской письменности и культуры.

Этот праздник ежегодно отмечается 24 мая не только в России, где он получил государственный статус в 1991 году, но и в других славянских странах. Дата приурочена ко дню памяти Кирилла и Мефодия — просветителей и создателей первой славянской азбуки.

День славянской письменности и культуры сегодня объединяет церковные и светские традиции. Он начался с крестного хода прихожан Никольского храма и молебна в честь святых равноапостольных братьев, который возглавил благочинный Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев.

День выдался на редкость жарким — электронное табло на здании отдела образования показывало отметку + 30 градусов. Поэтому момент окропления участников праздника святой водой вызвал у них оживление и улыбки на лицах.

Затем на открытую сцену вышли самодеятельные артисты из окружного и сельских Домов культуры, подготовившие для добринцев концертную программу в рамках фестиваля «А песня в России на все времена».

Завершился праздник дружным хороводом всех участников мероприятия: и организаторов, и тех, кто не мог пройти мимо праздничного действа, с удовольствием присоединившись к нему.