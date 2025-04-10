Добринцы отправились в поход за чистотой

В районе полным ходом идет уборка территорий от накопившегося за зиму мусора. На субботники выходят и взрослые, и школьники. Работают с энтузиазмом, чему свидетельство — многочисленные фотоотчеты из разных поселений, появляющиеся в соцсетях.

Мы использовали их для небольшой подборки, рассказывающей о том, как добринцы приводят в порядок свою малую родину.

— В парке памяти погибших воинов имени Сергея Кабанова прошёл субботник, — сообщает глава Дуровского сельского поселения Любовь Жданова. — Сделали много, осталось придать лоск парку в виде побеленных деревьев. Хочу сказать спасибо нашим активисткам: Долгошеевой Наталье, Искандаровой Людмиле, Левчук Галине, Цынгиной Ольге, Васильковой Татьяне, Понамаревой Елене, Даниловой Людмиле, которые принимают участие в жизни родного села, делают его краше и чище.

По личной инициативе депутата Совета депутатов Добринского муниципального района, Совета депутатов Талицкого сельсовета Татаринцева В.В. силами и средствами работников ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиала «Добринский» начат ремонт памятника вождю пролетариата В.И. Ленину в Талицком Чамлыке.

Владимир Татаринцев считает, что уважительное отношение к советскому периоду и, в частности, к личности Ленина — путь к общим историческим ценностям, независимо от идеологических взглядов.

В старинной усадьбе барского имения Павловых, что в Средней Матренке, наступила пора цветения подснежников, которые еще называют пролесками.

Насладиться красотой оживающей после зимней спячки природы и навести порядок в одном из любимейших мест отдыха селян и гостей сюда отправились активистки Союза женщин сельского поселения Среднематренский сельсовет Светлана Волкова, Юлия Похлебина, Лариса Зайцева и Ольга Матыцина.

Вместе с главой поселения Ниной Гущиной они провели здесь первый в нынешнем году субботник, а потом сфотографировались на фоне нежно-голубого ковра первоцветов.

«Весна — это время, когда природа просыпается и радует нас своими красками. Но чтобы наш город мог сиять, жителям тоже нужно приложить усилия. Субботник – это не просто уборка, это возможность принести пользу родному городу», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.