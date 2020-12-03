Добринцы присоединились к акции «Никто не забыт», которая приурочена к Дню неизвестного солдата и проходит сегодня по всей стране.

Сегодня исполняющий главы администрации Добринского муниципального района Роман Ченцов, председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов, представители трудовых коллективов, общественники и просто неравнодушные жители возложили цветы к Вечному огню на площади Воинской Славы в Добринке.

В День неизвестного солдата почтили память тех, кто погиб в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Из Добринского района на фронт ушли более 26000 человек, домой не вернулись 8994. Вечный огонь у монумента погибшим воинам-землякам, минута молчания и живые цветы.

День неизвестного солдата учрежден в 2014 году Указом Президента РФ Владимира Путина в память о погибших в боевых действиях российских и советских воинах, на чьи могилы не могут прийти их родственники. Дата 3 декабря выбрана потому, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.