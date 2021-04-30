Черный поросенок был замечен сегодняшним утром на улицах Добринки. Очевидцы говорят, что животное увидели сначала в районе Комсомольской.

Завидев его, водители приветственно сигналили.

Поросенок размеренным шагом погулял по центру Добринки, порыл землю под деревцами и даже понюхал искусственные цветы, которые начинали раскладывать для продажи перед Пасхой уличные торговцы.

Получив от продавцов от ворот поворот, животное пришло к швейной фабрике, подобрало рассыпавшуюся после вчерашней ярмарки кукурузу. А в настоящий момент гуляет и наслаждается вольной жизнью у “Пекареньки”.