Общество

Добринцы удивлялись гуляющему по центру поселка поросенку

2 часа назад
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Черный поросенок был замечен сегодняшним утром на улицах Добринки. Очевидцы говорят, что животное увидели сначала в районе Комсомольской.

Завидев его, водители приветственно сигналили.

Поросенок размеренным шагом погулял по центру Добринки, порыл землю под деревцами и даже понюхал искусственные цветы, которые начинали раскладывать для продажи перед Пасхой уличные торговцы.

Получив от продавцов от ворот поворот, животное пришло к швейной фабрике, подобрало рассыпавшуюся после вчерашней ярмарки кукурузу. А в настоящий момент гуляет и наслаждается вольной жизнью у “Пекареньки”.

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