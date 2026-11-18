Ветеранская команда «Альтаир» из Добринки ворвалась в лидирующую тройку первенства Воронежской области по мини-футболу среди игроков старше 50 лет.

В матче четвертого тура наша команда без особого труда разобралась с ВЭСПом из Воронежа, одержав убедительную победу со счетом 8:3. У добринцев отличились Олег Власов и Денис Логунов, Михаил Сухарев и Андрей Мамаев оформили по хет-трику.

Достаточно сказать, что к середине первого игрового отрезка наши земляки вели со счетом 4:0. Дальнейший ход поединка стал пустой формальностью. Вместе с добринским коллективом турнирную таблицу с абсолютным равенством очков, по десять, возглавляют воронежские КИТ и РДС.

Следующий матч «Альтаир» проведет 21 ноября против воронежской команды «Заря», которая пока находится на последнем месте в турнирной таблице. Однако сей факт не должен расхолаживать наших ветеранов, ведь футбол — игра непредсказуемая…