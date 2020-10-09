Добринцы заключают социальные контракты. Уже 10 человек в этом году открыли свое дело

Получить пособие на открытие своего дела, обучение новой профессии или на поиск работы — все это можно сделать, заключив социальный контракт с центром соцзащиты населения по Добринскому району. Данная мера господдержки рассчитана на людей из малообеспеченной категории граждан, желающих улучшить свое материальное положение.

На сегодняшний день 17 жителей района ежемесячно получают пособия в связи с поиском работы в размере 10515 рублей. Шестеро из них уже трудоустроились.

— Материальная помощь от государства, — говорит заместитель директора ЦСЗН по Добринскому району Галина Хаванцева, — очень большое подспорье для тех, кто занят своим трудоустройством. В этот период безработному нужны деньги на пропитание, проезд, другие нужды. Мы заключаем социальный контракт на срок от трех месяцев и больше.

Еще одна жительница района воспользовалась социальным контрактом на обучение новой профессии. Будущий парикмахер осваивает специальность в Липецке за счет средств, выделяемых в рамках данной программы, а также получает материальную поддержку в сумме 10515 рублей.

— Обучение по социальному контракту, — продолжает Галина Хаванцева, — весьма выгодно для тех, кто хочет освоить новую профессию: бесплатная учеба плюс пособие. На сегодняшний день мы, к примеру, можем предложить всем желающим получить водительское удостоверение категории С и Е или тракториста-машиниста, отучившись в ДОСААФ или техническом училище по соцконтракту.

Десять добринцев в 2020 году открыли свое дело, получив по соцконтракту 250 тысяч рублей. Они занимаются откормом бычков, разведением птицы, выращиванием чеснока, оказывают услуги населению по вспашке огородов. Еще одно заявление сейчас находится на рассмотрении.

Телефоны для справок тем, кто хочет заключить социальный контракт: 2-10-35, 2-00-43.