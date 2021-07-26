Окружной форум добровольцев ЦФО Добро.Фестиваль #МЫВМЕСТЕ состоится с 10 по 13 августа в Курске с участием представителей Липецкой области. Регистрация открыта до 26 июля включительно на сайте Dobro.ru.

«Добрые дела сегодня очень нужны России, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания».

Как сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области, Добро.Фестивали #МЫВМЕСТЕ станут продолжением традиционных окружных форумов добровольцев. Они объединят волонтеров всей страны и пройдут в Курской и Волгоградской областях, Якутии, Ставропольском и Пермском краях. За неделю до начала каждого фестиваля в регионе состоится «Добрая неделя». Это полезная программа, в рамках которой участники форумов помогут благотворительным фондам и некоммерческим организациям, а также присоединятся к экологическим и социальным акциям. Например, помогут приютам для животных, примут участие в реставрации исторических объектов и создадут игрушки для детей, оставшихся без попечения родителей.

Участниками фестивалей могут стать руководители волонтерских организаций, авторы и руководители волонтерских проектов и координаторы добровольческих команд. В рамках основной программы фестивалей запланированы образовательные лекции и мастер-классы, направленные на развитие навыков и компетенций, которые необходимы руководителям волонтерских проектов. Завершающий день форума пройдет в формате открытого фестиваля, гостями которого могут стать все жители субъекта-соорганизатора. Участников ожидает образовательная, культурная и выставочная программы, конкурсы и интерактивы от партнеров фестиваля, выступления спикеров, артистов.

На интерактивных площадках Добро.Фестиваля каждый сможет внести свой вклад в оказание помощи социальным учреждениям и улучшение экологии региона, стать соавтором арт-объектов, которые будут установлены в городах, принимающих фестивали. Также во время фестиваля пройдут фотовыставки, интеллектуальные квесты, специальные кинопоказы и многое другое. Организатором окружных Добро.Фестивалей #МЫВМЕСТЕ выступает Роспатриотцентр при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации волонтерских центров. Подробная информация об окружных форумах здесь.