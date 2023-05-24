Международный День соседей липчане отметят Добрососедским марафоном. Он пройдёт 26 мая. О желании принять в нём участие уже заявили жители 15 дворов. В рамках марафона будут организованы соседские посиделки, дворовые состязания, конкурсы, субботники.

28 мая на площади перед дворцом спорта «Звёздный» состоится добрососедский спортивный праздник. В программе: спортивные эстафеты, «весёлые старты», мастер-класс от школы брейкинга, творческие сюрпризы от коллективов художественной самодеятельности, фотосессия с любимыми персонажами, подарки и призы от партнёров.