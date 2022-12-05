Липецкая делегация волонтеров принимает участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который в эти дни проходит в Москве. В столицу отправились 30 липчан-добровольцев. Форум приурочен к отмечающемуся сегодня, 5 декабря, Международному дню добровольца. Для волонтерского сообщества эта встреча является ключевым событием года, на котором подводятся итоги проделанной работы.

Как сообщили в областном Центре молодежи, на форуме будут отмечены победители и призеры Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Награды им вручат руководители страны. «Уже известно, что ресурсный центр добровольчества Липецкой области стал одним из лучших в России. Если вы искренне хотите помогать людям и желаете вступить в ряды добровольцев Липецкой области, переходите на сайт DOBRO.RU и нажимайте кнопку «стать волонтером», – рассказали в областном Центре молодежи.

Сейчас в Липецкой области зарегистрировано более 39 тысяч только молодых добровольцев. В 2022 году в регионе было реализовано свыше 1200 добровольческих акций, в которых приняли участие более 160 тыс. человек. «В Липецкой области много активных и неравнодушных людей. Это те, кто хочет изменить мир, сделать его лучше для всех. И делают это бескорыстно. Волонтерские акции и проекты поднимают и других людей на добрые дела», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.