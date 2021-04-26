Управление соцполитики, телекомпания «Липецкое время» и добровольцы молодежки ОНФ запустили к 9 мая проект «Спасибо за мир». Соцработники вместе с волонтерами наведут порядок в квартирах инвалидов Великой отечественной войны, блокадников Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла.

Волонтеры помоют окна, разберут шкафы, вытрут пыль. Эти услуги считаются дополнительными, на них установлены тарифы. Ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны генеральную уборку проведут бесплатно не только дома, но и за его пределами. Жителям частного сектора помогут привести в порядок приусадебный участок.

За две недели добровольцы объедут большинство районов области и сделают уборку у 50 ветеранов, график уже составлен. Проект «Спасибо за мир» несет в себе и просветительскую функцию. Каждый участник войны сможет рассказать волонтерам свою историю победы, передать эмоции, которые даже спустя столько лет остались в памяти у ветеранов.

«Задача органов власти – окружить заботой ветеранов, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.