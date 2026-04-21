Добровольцы заложили «Сад памяти» в Грязинском округе

300 волонтеров заложили 2 гектара леса у въезда в ОЭЗ «Липецк», на участке Балашовского лесничества. Всего посадили почти 10 тысяч сеянцев сосны.

Министр лесного хозяйства Липецкой области Ирина Домнышева поблагодарила каждого, кто откликнулся на призыв, и подчеркнула важность момента. «Каждое посаженное сегодня дерево — это дань памяти и уважения защитникам Отечества прошлых лет и настоящего времени. Создание «живых памятников» подчеркивает единство нашего народа и преемственность поколений», — отметила Ирина Домнышева.

Первый заместитель министра Николай Есипов лично ознакомил участников с правилами посадки саженцев и обращением с мечом Колесова — традиционным инструментом лесовосстановления. После короткого инструктажа волонтеры отправились на участок, где работа закипела быстро и слаженно. После завершения посадки для всех участников организовали полевую кухню. Волонтеры согревались ароматным чаем на лесных травах и традиционной кашей, приготовленной в полевых условиях.

«Память – это то, что отличает любого человека. Мы будем всегда помнить подвиги наших отцов, наших дедов, помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.