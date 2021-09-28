Традиция изготовления и бытования глиняной игрушки в селе Доброе Липецкой области внесена в Федеральный Реестр объектов нематериального культурного наследия, сообщает региональное управление культуры и туризма. Добровская глиняная игрушка – уникальное явление народной культуры Липецкой области. Изделия добровских гончаров пользовались большим спросом. Для работы использовали местную глину. Из неё получалась керамика нежного кремового или персикового цвета. Основными образами игрушки является добровская барыня, фигурки-свистульки птиц и животных, оленей, кавалера-орденоносца, всадников.

«Липецкая земля – родина уникальных народных традиций, которые мы помним и бережно храним. Всероссийское признание ещё раз подтверждает, что наши ремесленники были большими мастерами, знающими и любящими свою культуру», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Также добровская глиняная игрушка вошла в иллюстрированный альманах «Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации». Для публикации в сборнике были отобраны всего 37 объектов со всей страны.

Сохранение уникальных традиций Липецкой области – одна из актуальных форм пополнения регионального Реестра ОНКН. Эта планомерная работа ведётся областным центром культуры, народного творчества и кино на протяжении десяти лет. Большая заслуга в сохранении и развитии добровской игрушки принадлежит мастеру Светлане Пастуховой, ученице потомственного мастера Ивана Константиновича Пустовалова.