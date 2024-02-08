Юные инспекторы из школы поселка совхоза Петровский Добринского района учат маленьких пешеходов безопасности. Они готовят памятки с разъяснением требований ПДД, напоминают ученикам младших классов о правильном поведении на проезжей части дорог.

Маленькие добровцы уже знают, что зимние условия диктуют особый стиль поведения на трассах. От каждого пешего участника дорожного движения в эти дни необходима повышенная осторожность при переходе проезжей части. В темное время суток и в ранние утренние часы на одежде, сумках и ранцах должны быть прикреплены световозвращающие элементы. Они помогут водителям своевременно заметить пешеходов. Особенно внимательными нужно быть во время гололеда и метелей. «Соблюдение таких правил позволит избежать серьезных последствий, сохранить здоровье и жизнь. Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, профилактические беседы, раздача памяток, рейдовые мероприятия регулярно проводятся в учебном заведении. Добринские юидовцы будут продолжать такие акции для младшеклассников.