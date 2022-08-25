Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой областипродолжают актуализировать инвестпотенциал региона. Одна из задач АИР — помочь районам стать более привлекательными для представителей бизнеса. Инвестиционные возможности обсуждаются в ходе совещаний с руководителями муниципалитетов. Очередная рабочая встреча прошла в Добровском районе.

Местная администрация планирует развивать туристическо-развлекательный комплекс «Заречье» с помощью инвесторов. Он был открыт в районе села Доброе в 2018 году. На берегу реки Воронеж оборудована пляжная зона с игровыми комплексами. «Заречье» включает в себя деревянные домики, беседки, мангалы, сцену для проведения различных мероприятий. В течение лета комплекс востребован местными жителями и туристами. Но в остальные времена года площадка пустует. Администрация района планирует привлечь бизнесменов, могут открыть здесь точки общественного питания, проложить сети водоснабжения, водоотведения.

Ждут инвесторов и в селе Замартынье. Здесь расположен каскад прудов, которые питают подземные родники, за счет чего водоемы постоянно заполнены свежей и чистой водой. Главный пруд площадью два гектара раньше находился в субаренде у крупного сельхозпредприятия. В нем разводили карпа, сазана, белого амура. После рассматривали возможность выращивать форель, но дальше бизнес-плана дело не пошло. Сейчас рыбу запускают местные жители, а власти ищут бизнесменов, которые расчистят главный пруд от донных отложений и возродят рыбоводство.

Еще одним выгодным вложением инвестиций, по мнению администрации Добровского района, может стать освоение территории бывшего свинокомплекса в селе Каликино. Здесь сохранился каркас административного здания, проложен асфальт, в доступности необходимые энергоресурсы – вода, газ, электричество.

«Каждый район обладает действительно богатыми инвестиционными ресурсами. Сельскохозяйственными угодьями, свободными зданиями или территориями. Все это может приносить пользу в виде отчисления налогов в местные бюджеты, создания рабочих мест для жителей. И наша задача – найти эти объекты, предложить их инвесторам, заинтересовать их, связать с районной администрацией. Это лишь этапы большого проекта, который в целом влияет на инвестиционный имидж всего региона, позволяет составить полную картину его бизнес-потенциала», отметил директор Агентства инвестиционного развития Липецкой области Александр Базаев.

До конца августа сотрудники АИР проведут рабочие встречи с руководством Лев Толстовского и Данковского районов. Все объекты будут занесены в специальный реестр, а также на инвестиционную карту Липецкой области, чтобы с их характеристикой могли ознакомиться все желающие.

«В регионе созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия предпринимателям. Мы готовы поддержать любые проекты», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.