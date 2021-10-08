Глава Добровского района Анатолий Попов выступил спикером на секции «Механизмы обеспечения эффективной реализации государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” на 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая Осень-2021». Он рассказал об опыте привлечения внебюджетных средств в строительство и благоустройство объектов социальной сферы.

По окончании круглого стола состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий», проводимого Минсельхозом России.

Добровский район занял первое место в номинации «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий» и награждён золотой медалью Минсельхоза России. «Развитие сельских территорий является безусловным приоритетом, поскольку этим обеспечивается продовольственная безопасность страны, сохранение самобытности и идентичности, развитие крестьянских и фермерских хозяйств», – отметил Анатолий Попов. Он поблагодарил за работу команду администрации района и глав сельских поселений.

«Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов и других социальных объектов».