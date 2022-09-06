Добровский район в субботу, 10 сентября, отметит 94-й день рождения. Для жителей и гостей района подготовлена разнообразная программа.

Начнется праздник в 10.00 на центральном стадионе села Доброе. Там состоятся сразу несколько спортивных событий – первый турнир среди юношей Добровского района по мини-футболу на Кубок академика И.Т. Фролова, матч этапа первенства Липецкой области по футболу, в котором встретятся команды «Темп» (Доброе) и «Старт» (Задонск), открытие новой площадки ГТО.

Продолжится программа дня в 11.00 в микрорайоне «Молодежный» районного центра. Здесь, в активно застраивающемся жилом районе уже действуют физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, готовится к открытию детский сад, возводятся стационарно-поликлинический корпус и дома для врачей. В день района жителей поздравят с появлением очередного значимого объекта инфраструктуры – новой автомобильной дороги.

В 14.00 всех гостей Доброго приглашают на берег реки Воронеж. Слева от моста пройдет торжественный парад водной флотилии Добровского района. Это показ маломерных судов и театрализованное представление с участием Петра Первого. С 15.00 на центральной площади Доброго – Октябрьской – начнется ярмарка с театрализованными, ремесленными, «вкусными» и торговыми рядами, детскими аттракционами и игровой зоной. В 16.00 состоится традиционное открытие районной Доски почета «Трудовая слава» и «Наша смена». В 17.00 там же на сцене начнется чествование лучших тружеников и концерт творческих коллективов Добровского района.

Подарком для гостей станет выступление Сергея Васюты, а также групп «Сдадкий сон» и «Каролина». Завершится праздник фейерверком и дискотекой.