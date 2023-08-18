Добровский район в субботу, 19 августа, отметит юбилейный 95-й день рождения. «Многое менялось за это время в жизни добровцев, неизменным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине. Ведь это не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Жителей муниципалитета и гостей района ждет насыщенная праздничная программа. Начнется она в 9.30 в селе Коренёвщино, где торжественно откроют первую в районе электрозаправочную станцию. Расположенная на оживленном участке автодороги Липецк-Мичуринск, она поможет расширить возможности использования электромобилей за пределами городов и будет способствовать популяризации экологически чистого автотуризма.

В 11.00 на территории базы отдыха «Голубая даль» в селе Большой Хомутец состоятся соревнования по акватлону – это бег и плавание на открытой воде, которые впервые пройдут в Добровском районе. Участие в состязаниях примут более 60 человек не только из Липецкой области, но и других российских регионов.

Продолжится программа в 12.00 традиционным открытием районной Доски Почета: «Трудовая слава» и «Наша смена». В 15.00 всех гостей Доброго приглашают на берег реки Воронеж. Слева от моста пройдет торжественный парад водной флотилии Добровского района. Зрелищное водное действие с элементами театрализации состоится уже во второй раз в честь празднования Дня района.

Вечерняя программа праздника начнется в 16.00 на Октябрьской площади в центре Доброго, где откроется ярмарка с театрализованными, ремесленными, «вкусными» и торговыми рядами, детскими аттракционами и игровой зоной. В это же время на сцене будет проходить чествование лучших жителей и праздничный концерт с участием творческих коллективов Добровского района, а также артистов театра танца «Казаки России» и «Золотой скрипки России» Эдварда Альберти. Завершится концерт дискотекой.