Дочь священника, ставшая кавалером ордена Ленина

На фото: 1951 год. Педагоги Мазейской семилетней школы во главе с директором Сотниковым В.П. (сидит в центре в белой рубашке). Орлова В.В. сидит вторая справа в платье в горошек.

Эта учительница прошла путь от ученицы епархиального училища до кавалера высшей награды. Её жизнь — настоящая история страны. В тяжёлые годы войны и послевоенное время, когда страна поднималась из руин, опорой в тылу стали педагоги, отдававшие душу детям. И одна из них — учительница Мазейской семилетней школы Варвара Вячеславовна ОРЛОВА, чей самоотверженный труд был отмечен медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы войны», а в 1952-м увенчался высшей государственной наградой — орденом Ленина. Настолько высоко страна ценила тех, кто «сеял разумное, доброе, вечное»!

ЕПАРХИАЛКА

Передо мною — стопка пожелтевших бумаг, личное дело женщины, много лет назад покинувшей этот мир. Предоставила мне их методист Добринской школы №2 Ольга Евгеньевна Подхалюзина. С трепетом рассматриваю документы Варвары, появившейся на свет в 1892-м году в Сафоново, что ещё называли Гагарино, Сафоново-Сибирка (так в документе — прим. авт.) Тамбовской губернии.

Часть автобиографии учительницы. Красивым каллиграфическим почерком её писала В.В. Орлова 20 февраля 1949 года.

«Я родилась в семье священника, — читаю в её автобиографии, — у отца нас было 9 детей. До 10 лет училась в сельской земской школе. В 1903 г. поступила в Тамбовскую министерскую женскую гимназию. Из 3-го класса гимназии отец перевёл меня в 3-й класс Тамбовского епархиального училища, где и окончила полный курс обучения в 1910 году».

Почему же батюшка принял такое решение и перевёл дочку после трёх лет учёбы из гимназии в училище, мы теперь не узнаем. И зачем сразу она поступила в первое заведение, а не во второе, ведь в обоих учиться шесть лет? Тоже тайна… Только гимназия славилась классическим гуманитарным образованием, позволявшим поступать в университеты. Обучение считалось престижным и модным. Здесь издавались книги, проводились литературно-музыкальные вечера, представления и танцы. Однако практиковали тут и телесные наказания…

Епархиальное училище готовило грамотных и добродетельных жён для священно-

служителей. Причём бесплатно туда принимались только девочки-сироты из семей духовенства, остальные дочки священников — на платной основе. И всё-таки в этом училище пристальное внимание уделялось домоводству и рукоделию, здесь преподавали гимнастику и гигиену. Епархиалки получали основные сведения о воспитании детей, свойствах лекарственных растений, уходе за больными… Девочек готовили не только быть попадьёй, а образцом в городе и в деревне. Поэтому их учили танцам и игре на рояле (правда, музыке — за отдельную плату).

Позже в училище был создан дополнительный класс для желающих получить диплом домашней учительницы. Видимо, в это время сюда и перевёл батюшка Орлов Вячеслав Тимофеевич свою Вареньку. И в её судьбе соединились две линии: и добродетели для семейной жизни со священником, как у матери, и профессиональное педагогическое призвание. Только, читая личное дело, везде вижу в графе о семейном положении: «девица», «на иждивении никого нет». Замуж Варвара Вячеславовна не выходила…

Обучалась в Тамбовском епархиальном женском училище будущая учительница Мазейской семилетки Орлова В.В. очень хорошо. Её аттестат можно назвать блестящим. По дисциплинам – почти все пятёрочки.

ЛИКВИДАТОР НЕГРАМОТНЫХ

Юная учительница с блестящим аттестатом, в котором лишь по церковному пению, черчению и теории словесности были «очень хорошие» знания (4), остальные — отличные, приехала на малую родину осенью 1910-го. Ей назначили годовой оклад в 360 рублей с вычетом из него 6% (21 руб. 60 копеек). И сразу Варвара стала преподавать в той же Сафоновской земской школе, где училась когда-то сама. Работала самоотверженно, без оглядки на трудности: вела одна занятия с тремя группами.

Когда-то учебные заведения Тамбовской губернии входили в Харьковский учебный округ. Варвара Орлова училась в одном из них – епархиальном училище г. Тамбова и получила аттестат учительницы в 1910 г.

14 лет, до 1924-го, она отдавала силы землякам. До той поры, пока школу не закрыли «из-за отсутствия средств и топлива». И тут же её назначили ликвидатором неграмотных и малограмотных в Новопетровку Сафоновского волисполкома Усманского уезда Воронежской губернии. За короткое время «ликвидировала» 60 невежд, обучив их грамоте. Это число В.В. Орлова сама упоминает в документах.

После Новопетровки, до 1934-го, где она только ни трудилась: это и Чуевская школа, и Добринская образцовая, и обучала начальные классы в Дебринской школе Хворостянского района, и заведовала Княже-Байгорской школой в Грязинском районе…

Отдельно Варвара Вячеславовна пишет о том, что в бурные годы перемен, в 1917-1918 гг., когда после Октябрьской революции организовали комитеты бедноты, «была членом этого комитета и членом Сафоновского волисполкома Сов. рабочих и крестьянских депутатов, была выдвинута на уездные съезды в 1918-1919 гг., принимала активное участие в коллективизации населения, в культурно-просветительской работе, а также во всех проводимых кампаниях на селе».

После того как педагог кратно упомянула о том, что родилась в семье священника, она потом нигде об этом не вспоминала, во всяком случае письменно точно… Что стало с её близкими, отцом и его родственниками-священниками после Октябрьской революции, проехавшейся по семьям духовенства, как плугом, — отдельная, горькая история…. Сейчас мы говорим о жизни, с одной стороны, вроде простого сельского учителя, с другой — легендарного педагога-кавалера ордена Ленина. И снова вопрос: как руководство той эпохи «забыло» о её происхождении, наградив высшей государственной наградой? Это я понять не могу. Знаю только одно: орден она заслужила своим трудом. Работала Варвара Вячеславовна очень ответственно, уроки проводила на высшем уровне, стараясь научить грамоте своих подопечных. Об этом говорят её характеристики от директоров школ и заведующего прежним Талицким районо тов. Васильева. Кроме того, в архивах газеты Талицкого района «Знамя Ленина» от 31 августа 1951 года в статье «Районное учительское совещание», анализирующей работу педагогов за прежний учебный год, есть такие слова: «Многие учителя добились в своих классах стопроцентной успеваемости учащихся. К таким педагогам относятся Орлова В.В., Давыдова М.П., Ракитина Т.З., Путилина Е.С.». Как видим, нашу героиню называют первой в списке лучших.

По словам историка Л.А. Паниной, именно это здание позднее стало Мазейской семилеткой, только к нему потом сделали пристройку. И здесь работала В.В. Орлова.

УЧИЛА ГРАМОТЕ МАЗЕЙЦЕВ

В 1934-м её перевели учителем русского языка и литературы в Мазейскую семилетнюю школу Талицкого района. Здесь в сентябре 1952-го года Варвару Вячеславовну Орлову Указом Президиума Верховного Совета СССР за выслугу лет и безупречную работу наградили орденом Ленина. Об этом с гордостью сообщает «Знамя Ленина» 11 сентября 1952-го. Кстати говоря, в том учебном году она была в своём районе единственным учителем-кавалером такой высокой награды. Например, годом ранее их было две (Булычёва М.В. и Путилина З.А.). В областной газете «Коммуна» Воронежской области в том Указе 1952 г. из наших педагогов ещё упоминается директор Добринской семилетки Голубых Фёдор Сергеевич. И с одинаковым текстом на имя Орловой В.В. в Мазейскую школу 8 сентября 1952-го летят телеграммы от секретаря райкома ВКП(б) тов. Алексеенко, председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся И. Винникова и зав. районо А. Васильева: «Поздравляю Вас с высокой правительственной наградой — орденом Ленина. Желаю Вам дальнейших успехов в деле воспитания молодого поколения».

В 1936-1938 гг. она в Воронежском учительском институте на двухгодичных курсах получала высшее образование, но диплом так и не имела по окончании, поскольку на итоговый экзамен не попала из-за болезни. В целом свою квалификацию повышала постоянно и за работу поощрялась от книжной библиотеки до поездки в санаторий. А в 44 года Воронежским советом профсоюзов Орлова В.В. была утверждена на получение пожизненной пенсии за 25-летний стаж.

В годы войны вместе с подопечными во внеурочное время работала в колхозе, помогая фронту всем, чем только возможно. В этот же период была ещё и завучем в школе. В 1944-м попросила освободить её от занимаемой должности, но заявление педагога отклонили «из-за необоснованности причин».

Житель Мазейки Анатолий Борисович Дергунов, 1937 г.р., благодарен своей учительнице русского языка и литературы Орловой В.В. за отличные знания, что ему дала.

— Я хорошо помню свою учительницу литературы и русского языка Варвару Вячеславовну, — говорит житель Мазейки Анатолий Борисович Дергунов, 1937 г.р., — преподавала в 5-7-х классах. Это учитель от Бога. Никогда на нас голоса не повысила. Интересно было у неё учиться: объясняла так, что дома можно было не готовиться. До сей поры не забыл многие стихотворения, что с ней учили наизусть.

И в подтверждение последних слов 89-летний собеседник стал читать «Однажды в студёную зимнюю пору…» Н. Некрасова. А ещё дочка Галина, с кем теперь Анатолий Борисович проживает, показала его аттестат, сохранившийся со школьной поры.

В аттестате у ученика бывшей Мазейской семилетки А.Б. Дергунова были только отличные оценки по предметам, в том числе по родному языку и литературе, что преподавала у них тогда учитель-кавалер ордена Ленина Орлова В.В.

Одни пятёрочки там у дедушки, в том числе по русскому языку и литературному чтению. В других документах — он тоже отличник. Вот только высшее образование получить не довелось: 8 детей в семье, он старший. Отец сказал: «Если тебя отправлять на учёбу, надо единственную коровёнку со двора увести…». Выучился на водителя, трудился в АТП.

— Вместе с Варварой Вячеславовной, — продолжает А.Б. Дергунов, — в нашем селе в начальных классах работала её сестра Зорина Валентина Вячеславовна. Её муж Зорин Сергей Николаевич был одно время директором начальной школы — стояло отдельное здание от семилетки. Вместе с женой они посменно вели первый и третий классы или второй и четвёртый, но я у них не учился. И жили Зорины вместе с Варварой Вячеславовной тоже при школе, только в разных комнатах. Мы не слышали, что они дочери священника. Какие-то слухи ходили, но в том возрасте не сильно волновало это. Нас Варвара выпустила в 1952-м, в выпускном классе было 18 человек. Из них трое отличников-мальчишек: помимо меня, ещё Виктор Максимов и Иван Дергунов. Тогда и учительницу русского языка я видел в последний раз. Что её в том же году орденом наградили, не знал.

Бывшая ученица Таисия Николаевна Филалеева помнит, как они примерно сидели на уроках у Орловой В.В., хотя она ни на кого не повышала голос, была интеллигентным учителем и человеком.

— Варвару Вячеславовну я тоже хорошо помню, — рассказывает ещё одна её ученица, Таисия Николаевна Филалеева (в дев. Ларина), 1941 г.р., — я в 5-м классе к ней учиться пришла, директором тогда у нас был Василий Прокофьевич Сотников. Семилетка — длинное одноэтажное здание, по обеим сторонам — классы, в каждом — печки. И всё равно зимой холодно было. Запомнила учительницу русского языка и литературы очень спокойным человеком. Как-то урок начался, а мы с подружками, Зиной Скомороховой и Шурой Крутских, всё ещё после перемены хохочем, не можем остановиться. Так нам хватило только одного взгляда Варвары Вячеславовны и её слов: «Смех без причины — признак дурачины», как мы тут же притихли. Была полной женщиной с копной волос на голове. Ещё нам, 10-12-летним, в свои 57-58 лет она казалась очень пожилой. Окончили мы школу в 1956-м, но нас Варвара уже не выпускала, другая учительница учила… Про награду Орловой мы ничего не слышали. Наверно, просто её учителя в учительской поздравили, и всё.

Немало документов о жизни педагога-кавалера удалось найти, а вот хорошей фотографии нет. К поискам снимка подключала всех, кто там жил когда-либо, учился или учил. И таких не оказалось ни у супругов-педагогов Некрасовых из Верхней Матрёнки, ни у учителя математики Отскоченской школы Владимира Васильевича Астахова. Он тоже в Мазейке в детстве проживал с семьёй. Помнит В.В. Орлову интеллигентным, добрым человеком сам, и так о ней отзывались его старшие сёстры, кого она учила. В.В. Астахов был третьим из 6 детей, окончил семилетку в 1959-м. Его отец Владимир Алексеевич преподавал математику и ещё учил начальные классы. И старший Астахов не фотографировался с коллегами на память. Да и кто тогда в сёлах снимался?

1951 год. Педагоги Мазейской семилетней школы во главе с директором Сотниковым В.П. (сидит в центре в белой рубашке). Орлова В.В. сидит вторая справа в платье в горошек.

Есть некачественное фото из архива бывшего учителя истории Мазейской школы Людмилы Алексеевны Паниной, где Варвара Вячеславовна — среди коллег. Вместе с ними — директор семилетки Сотников В.П. Районный краевед Виктор Владимирович Елисеев предоставил фото 1885 года школы с. Мазейка, вверху на здании написано: «церковно-приходская». Та же Людмила Алексеевна утверждает, что именно из него после сделали семилетку, пристроив ещё часть к основному зданию. И здесь работала кавалер ордена Ленина.

Сколько Орлова прожила? Сказать точно тоже невозможно, как и то, где сельская учительница завершила свой путь… По словам А.Б. Дергунова, она вместе с сестрой и её мужем примерно в середине 50-х гг. уехала к их единственному сыну-офицеру Юрию в Мичуринск. Осталась ли там навсегда? Возможно. Но племянник, как сказала Л.А. Панина, после проживал и в Рязани. Однако тут главное, что о педагоге помнят до сей поры ученики и благодарны ей за труд. Ведь она учила их не только грамоте, но и добру.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора, из архива Л.А. Паниной и В.В. Елисеева.

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В ТЕМУ

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 февраля 1948 года О награждении учителей орденами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную работу

Установить награждение орденами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную работу учителей, работающих в органах народного образования и имеющих непрерывный стаж педагогической работы:

10 лет — медалью «За трудовое отличие», 15 лет — медалью «За трудовую доблесть», 20 лет — орденом «Знак Почета», 25 лет — орденом Трудового Красного Знамени, 30 лет — орденом Ленина — высшей наградой СССР. Он давал право на прибавку к пенсии в размере 330%. Ещё через пять лет самоотверженного труда педагоги награждались вторым орденом Ленина. Награда изготавливалась из золота, накладной барельеф В.И. Ленина — из платины.